Promozione, cambia la formula della coppa Italia: c'è un turno preliminare

Promozione con 4 gironi da 17 squadre (quindi turno di riposo) dalla stagione 2026-2027 si passerà poi a 16 squadre. Confermati i playoff con forbice dei 7 punti come anni scorsi (in Eccellenza invece da quest’anno la forbice verrà tolta quindi le partite in base al piazzamento saranno tutte da giocare). Inizio campionato il 31/8 (stessa data per l'Eccellenza, mentre Prima, Seconda e Terza partono domenica 14 settembre), ad oggi solo un turno infrasettimanale mercoledì 29/10, mentre verrà mantenuto come lo scorso anno lo slot del 21/12 per eventuali recuperi. Coppa Italia ad eliminazione diretta (no gironi), primo turno il 15/10, vi sarà un turno preliminare per le neopromosse che si giocherà il 24/9. Per la juniores confermato il posticipo al lunedì alle 20 quando giocheremo anticipo al sabato (uguale agli anni scorsi cambia orario dalle 19 alle 20).

Matteo Pierotti