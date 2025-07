Promozione, Castellarano e Sanmichelese le due grandi favorite

Con alcuni allenatori andiamo ad analizzare il girone B di Promozione. Partiamo da Mirco Tosi (), tecnico del neopromosso Maranello. “Sicuramente è un girone affascinante perché ci sono tante piazze storiche e importanti. Le favorite credo saranno Sanmichelese, Castellarano e Medolla San Felice. Subito dietro metterei la Pieve Nonantola e la Solierese. La sorpresa nelle zone nobili può essere ancora una volta il Castelnuovo, ogni anno in crescita e che ha una forte identità con un allenatore giovane preparato come Casagrandi che stimo molto”.Paolo Lodi Rizzini, allenatore del Castellarano: “Sarà un girone equilibrato anche per quanto riguarda le zone alte. Noi, La Pieve, Sanmichelese e Medolla San Felice ci giocheremo il primo posto. Poi subito dopo queste quattro metto il Baiso, la Solierese che ha costruito un'ottima squadra, e il Castelnuovo”.Nunzio Azzurro, allenatore della Sanmichelese: “Per me la grande favorita è il Castellarano soprattutto dopo gli ultimi colpi con Rizzuto e Zinani. Subito dopo metto la mia Sanmichelese, il Medolla San Felice e la Pieve che ha fatto un ottimo mercato riprendendo anche Cheli.Poi ci metterei anche la Solierese che ha costruito un'ottima squadra col gruppo da Ganaceto, lo Scandiano e il Castelnuovo, che ogni anno cambia poco e prende sempre ottimi giovani”.Roberto Cantaroni, lo scorsa stagione sulla panchina del Casalgrande, conosce bene questo campionato: “La mia super favorita è il Castellarano che con i recenti innesti di Rizzuto e Zinani, due che spostano gli equilibri le conferme di Travagliati e Borghi ma non solo, è la favorita numero uno per la vittoria del campionato. Un mezzo grandino sotto metto la Sanmichelese che dopo aver perso i playoff in malo modo col Campagnola, si candida a vincere il campionato. Poi tra le favorite metto la Pieve con gli innesti di Cheli, Sghedoni e Monari, centrocampista che ha segnato 8 reti quest'anno a Montombraro. Poi il Medolla San Felice del mio amico Borra, una buonissima squadra già nell'ultima stagione avendo stravinto il campionato e anche la coppa. Poi Castelnuovo che con acquisti mirati come Ienna e le conferme di Fugallo e Bellentani sarà tra le protagoniste anche quest'anno, non ho dubbi. In fondo vedo male il Castelfranco, la Virtus Camposanto, il Carpi City, ma anche il Casalgrande, una società che non voglio nemmeno commentare per quello che è successo a fine stagione e non voglio aggiungere altro”.Massimo Bertazzoni, presidente della Riese: “Se questo sarà il girone direi gruppone per la salvezza: Castelfranco, V.Correggio, Camposanto, Sammartinese, Maranello, Carpi City, Casalgrande, Montombraro. Fascia centrale Baiso, Castelnuovo, La Pieve, Riese e al momento anche il Medolla. Per la vittoria del campionato metto Castellarano, Sanmichelese, Scandiano e Solierese. Questo ad ora, ma il mercato non è finito”.Alberto Borra, ds del Medolla San Felice: “Per me le favorite sono, nell'ordine, Castellarano Sanmichelese, La Pieve e Scandiano. Noi? Sapete che non mi nascondo mai, lo scorso anno avevo detto che puntavamo a vincere il campionato e infatti l'abbiamo vinto. Quest'anno dico che siamo subito dietro a queste quattro con l'obiettivo dei playoff, ma non partiamo per vincere il campionato”.