Promozione, La Pieve ancora ko ma per ora Barbi rimane

Il tabellino

Un'altra sconfitta per la Pieve Nonantola che nell'anticipo di oggi a Castellarano viene battuta per 2-0 dai reggiani in gol con una doppietta di bomber Rizzuto. La classifica piange (appena due punti per i nonantolani) e ora la posizione di Barbi non è più così sicura anche se pare che la società gli abbia rinnovato la fiducia.A fine gara nessuno della Pieve parla, né il ds della Pieve Pisciotta che si limita a dire che i due rigori c'erano, né ovviamente mister Barbi (non aveva rilasciato nessuna dichiarazione nemmeno domenica scorsa al termine della gara pareggiata al 96' contro il Montombraro). Queste invece le dichiarazioni dell'allenatore del Castellarano Lodi Rizzini: “Abbiamo perso domenica a Medolla, meritatamente, siamo riusciti a vincere oggi contro un'ottima squadra anche se è in fondo alla classifica. Dico anche vittoria meritata perché oltre ai 2 rigori, abbiamo avuto altre tre quattro occasioni con altrettante parate del portiere. Dobbiamo migliorare nel chiudere prima le partite e ci stiamo lavorando. Oggi ho deciso di far giocare un 2008, Boccedi, e penso che abbia fatto una bellissima partita.Sono contento del nostro cammino perché è un campionato difficile, abbiamo incontrato tre delle prime cinque in classica con solo una sconfitta, sono molto contento”.CASTELLARANO-LA PIEVE NONANTOLA 2-0Castellarano: Lanzotti, Ficarelli, Longu, Cavazzoli(46’st Baldelli), Zinani, Cani, Travagliati(41’st Dakoli), Saccani, Boccedi(30’st Lusoli), Turci, Rizzuto. A disp: Peddis, Guicciardi, Pittalis, Tincani, Grignani, Bettelli. Allenatore: Lodi RizziniLa Pieve Nonantola: Mbaye, Pepe(25’st Tudini Bellei), Monari, Boriani(19’st Pellegrino), Sghedoni, Casarano, Timperio, Montorsi, Cheli, Cantarello(41’st Gilli), Cataldo. A disp: Borghi, Shanableh, Iazzetta, Belkafir, Migliaccio, Traversi. Allenatore: BarbiArbitro: Zullo di BolognaReti: 24’pt rig. e 38’st rig. RizzutoNote: spettatori 120. Ammoniti: Cavazzoli e Turci del Castellarano – Mbaye, Timperio e Cheli della Pieve Nonantola.