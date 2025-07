Promozione, è una Virtus Camposanto che punta ancora alla salvezza

Presidente Borghi Daniele, vicepresidente e ds Marchetti Luigi, segretaria Piccinini Irene; allenatore Luppi Gianluca (c), viceall. Vincenzi Luca, prep. portieri Pignatti Alessandro.Portieri: Chiossi Alessio '00 (Ravarino), Grazia Giovanni ('05).Difensori: Azindow Musah Tanimu ('04), Diozzi Riccardo ('04), Malavasi Nicolò ('06, Mirandolese), Gianaroli Andrea ('03, Libertasargile Vigorpieve), Vitiello Andrea ('04), Pjolla Kristo ('02), Boschetto Simone ('95), Mattioli Fabio ('06).Centrocampisti: Mogavero Filippo ('04),Casari Enrico ('00, S.Felice), Acanfora Giovanni ('03, S. Felice), Diegoli Vittorio ('02, Cavezzo), Gonzales Silva Gabriel ('00, Ravarino), Grazia Alan ('03), Mensah Maxwell ('97), Bortolazzi Alex ('98), Natali Simone ('97), Denteh Kwajo Aboagye ('04).Attaccanti: Gripshi Qamil ('88), Mambrini Tommaso ('04, Quarantolese) , Ndrejaj Christian ('03, S. Felice), Tammaro Emanuele ('99, Casalgrande), Grygiel Massimiliano ('06, Centese).

Obiettivo salvezza per la Virtus Camposanto (Promozione).

