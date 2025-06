Roland Garros, Sinner è in finale: battuto Djokovic

Una prestazione da numero 1. E’ così che Jannik Sinner ha raggiunto la sua prima finale in carriera al Roland Garros. ‘L’immortale’ Novak Djokovic, tennista dei record, non fa più paura. Battuto in tre set con il punteggio di 6-4, 7-5, 7-6. Nole ha provato a riaprire la sfida nel terzo set, ma l’altoatesino ha annullato tre set point per poi imporsi al tie break. Implacabile. Quarto successo di fila per l’azzurro contro il serbo. Tra i due non sembra esserci più storia.

Domenica Sinner proverà invece a strappare lo scettro di re di Parigi e a prendersi una rivincita contro il nuovo vero ‘nemico’: il solito Carlos Alcaraz. Jannik insegue il suo quarto titolo Slam. E poi, cosa ancora più importante, c’è un capitolo di storia da scrivere: vincere al Roland Garros 49 anni dopo l’ultimo italiano a riuscirci, Adriano Panatta nel 1976.

Foto Dire