Rugby, Giacobazzi: 'Una sconfitta che fa male'

Giacobazzi Modena Rugby 1965-Amatori & Union Rugby Milano 17-28Marcature: 7’ meta Zerbini tr Mazzi, 14’ meta Malagoli tr Mazzi, 25’ meta Pavesi R., 29’ meta Marroccoli, 34’ meta Crepaldi; 47’ cp Trivillin, 59’ cp Trivillin, 67’ cp Mazzi, 72’ meta Rolla F. tr Trivillin.Giacobazzi Modena: Zerbini (47’ Esposito); Traversi (73’ Petti), Orlandi, Malagoli, Trotta; Mazzi, Righi Riva; Bergonzini (57’ De Luca), Carta, Flores (51’ Venturelli L.); Venturelli M., Bellei (65’ Rodriguez); Ori (37’ Malisano), Benassi (41’ Rizzi), Morelli (73’ Righi). All. Guareschi.Amatori Union Rugby Milano: Trivillin; Ronza (61’ Stella), Crepaldi (42’ Nicolosi), Riva, Tesser (73’ Parrino); Pavolini, Fontana; Pavesi R., Grossi, Marroccoli (41’ Signorelli); Proietti (70’ Querin), Carozzo; Curti (66’ Pavesi N.), Guidetti (50’ Rolla F.), Mastropasqua (57’ Rolla T.). All. Grangetto.Arbitro: Filippo Vinci (Rovigo).Assistenti: Luca Malagoli (Modena) e Claudio Camporesi (Bologna).Note: Ammoniti: 41’ Bergonzini (Giacobazzi Modena), 71’ Carta (Giacobazzi Modena). Risultato primo tempo 14-15. Punti conquistati in classifica: Amatori Union Rugby Milano 5, Giacobazzi Modena 0.

La grande illusione iniziale, il black out nel cuore del primo tempo e una ripresa senza la convinzione necessaria per ribaltare il risultato: la sintesi della prestazione del Modena è tutta qui.Domenica ovale iniziata con tutt’altre premesse, perché l’approccio al match del XV di coach Guareschi è dei migliori e nel primo quarto di gara è un Giacobazzi dominante e in totale controllo.Non sorprende che a rompere l’equilibrio sia proprio Modena, che colpisce al minuto 7 con Zerbini e con Mazzi alla trasformazione si porta sul 7-0. Al 14’ azione perfetta per la seconda meta: maul avanzante, palla da Righi Riva a Malagoli, che rompe il primo placcaggio e resiste al ritorno degli avversari prima di schiacciare oltre la linea. Mazzi non sbaglia dalla piazzola e fa 14-0.Dopo un primo quarto di gara in una sola metà campo, la gara cambia bruscamente direzione e al Giacobazzi si spegne la luce. La prima sortita offensiva frutta all’Amatori & Union i primi cinque punti grazie a Pavesi, poi è Marroccoli a trovare la via della meta, infine la bella azione alla mano firmata da Crepaldi completa la rimonta: in 10 minuti da 14-0 a 14-15.La ripresa si complica subito per la decisione dell’arbitro Vinci di sanzionare con il giallo un placcaggio di Bergonzini. Nei 10 minuti di inferiorità il Giacobazzi limita i danni e subisce solo il piazzato di Trivillin, ma la reazione non arriva neanche dopo la ritrovata parità numerica.Ancora Trivillin trova l’acca su punizione e porta i suoi sul +7. A 13 dalla fine Mazzi si presenta alla piazzola e calcia in mezzo ai pali l’ovale che ridà speranze di rimonta al Modena, ma 5 minuti più tardi l’Amatori & Union mette il punto esclamativo sul match con la meta di mischia firmata da Rolla.Serie A, girone 2 – risultati 14° turno: Stade Valdotain-Alghero 17-57 (0-5), Giacobazzi Modena-Amatori & Union Rugby Milano 17-28 (0-5), Cus Milano-Rugby Lecco 22-10 (5-0), Rugby Milano-Piacenza 27-31 (2-5). Riposa: Parma.Classifica: Parma, Piacenza 52, Cus Milano 47, Rugby Milano 43, Alghero 29, Giacobazzi Modena, Amatori & Union Rugby Milano 23, Lecco 20, Stade Valdotain 10.Prossima giornata – 15° turno (22 marzo 2026): Amatori & Union Rugby Milano-Stade Valdotain, Amatori Alghero-Cus Milano, Rugby Milano-Parma, Piacenza-Rugby Lecco. Riposa: Giacobazzi Modena

Foto: Claudio Vecchi