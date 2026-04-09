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Seconda categoria: Coppa, niente da fare per il San Paolo contro la corazzata Samurai

Seconda categoria: Coppa, niente da fare per il San Paolo contro la corazzata Samurai

La Samurai, squadra formata in prevalenza da ex professionisti come Bertani, ex Sampdoria, si impone per 9-1

2 minuti di lettura

Nella semifinale della coppa di Seconda, niente da fare per il San Paolo contro la Samurai, squadra formata in prevalenza da ex professionisti come Bertani, ex Sampdoria. E dire che il San Paolo era partito bene con due buone occasioni di Marco Montecchi, ma al 5' Bertani lanciato direttamente dal portiere Vagge, entra in area e tira rasoterra appena entrato in area, leggera deviazione che rende il tiro imparabile. Al 20' calcio d'angolo del Samurai, colpisce di testa di Burgazzoli, deviazione involontaria di Savio che spiazza Becchi. Al 29' Bertani supera un difensore entra in area Becchi lo ferma irregolarmente, rigore che lo stesso Bertani trasforma. Al 36' rimessa laterale di Rovatti, colpisce Levoni di testa sul secondo palo e accorcia per il San Paolo.

Al 44' punizione di Cerati dal vertice dell'area piazzata all'incrocio dei pali. Nel secondo tempo la musica non cambia, al 47' mischia in area del San Paolo, deviazione finale del solito Bertani. Al 57' solito lancio lungo del portiere Vagge, Burgazzoli la stoppa al limite e tira sotto alla traversa siglando il 6-1. Al 62' cross dalla sinistra del Samurai, il subentrato Zambrano troppo solo in mezza all'area segna con un piatto destro.

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Al 71' con il San Paolo sbilanciato, Deina lanciato sulla fascia entra in area e segna con un tiro rasoterra a fil di palo. All'86' ancora in contropiede Hoxha subentrato da pochi minuti si inserisce in area e segna il gol del 9-1.

Il tabellino

SAN PAOLO-SAMURAI 1-9

SAN PAOLO: Becchi, Rovatti, Levoni (73' Bisighini) , Dellacasa, Savio (65' Lodesani), S.Raschi, Marco Montecchi, Fowe (57' Cavedoni), Kwarteng (61' Orlandi), Progulakis, F. Montecchi (57' Marini). A disp.: G.Raschi, Matteo Montecchi, Francia, Galetti. All. Zanasi

Polisportiva Samurai: Vagge, Bello, Maccabruni (73' Hoxha), Cerati (65' Orru), Cavicchia ( 70' Turati), Som, Deiana, Simone, Burgazzoli (58' Zarbano), Foppa Vincenzini (63' Di Cesare), Bertani. A disp.: Bolzoni, Aiello, Troccoli, Montini. All. Di Donna

ARBITRO: Ardielli di Ferrara

RETI: 5’, 29' e 47' Bertani, 20’ aut. Savio, 36’ Levoni, 45’ Cerati, 57’ Burgazzoli, 62’ Zarbano, 71’ Deiana, 86’ Hoxha

Note: spettatori 200, ammoniti: Raschi, Levoni e Cavicchia.

Matteo Pierotti

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Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

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