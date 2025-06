Seconda categoria, ecco la situazione delle panchine delle modenesi

A campionato chiuso e in attesa che si completi il quadro della prossima stagione, è possibile tracciare un primo mosaico relativo alle panchine modenesi in Seconda categoria.

Audax Casinalbo: Sangermano (c)

Athletic Valli: Rampani (c)

Cabassi: Govi (c)

Corlo: ?

Concordia: ?

Consolata: Gaspari (c)

Fox Junior: Gorrieri (c)

Limidi: Gasparini (c)

Levizzano: Obici (n)

Maranese: Venturelli (n)?

Madonna di Sotto: Fullin (c)

Novese: Lanfredi (c)

Pavullo: Barbieri (n)

Piumazzo: Orlandi (c)

Real Maranello: Rubicondo (c)

Real Dragone: ?

Saliceta: Serafini-Correale (n)

San Paolo: Zanasi (c)

San Vito: Bovara (c)

Spezzanese: Andreoli (n)

Solarese: Vullo (n)

Ubersetto: De Luca (c)

Villa d'Oro: Riso (c)

Virtus Cibeno: ?

Zocca: Bergonzini (c)

Nella foto Gigi Andreoli della Spezzanese

Matteo Pierotti