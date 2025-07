Seconda categoria: l’Audax Casinalbo si presenta

In vista del ritorno in Seconda categoria, l’Audax Casinalbo ha confermato quasi l’intera rosa: i portieri Gabriele Benedetti e Alberto Cuoghi, i difensori Domenico Simonetti, Leonardo Bertelli, Mattia Oleari, Edoardo Gozzi, Giacomo Serra, Francesco Cosentino, Yosef Dabre, Giovanni Ballo, i centrocampisti Marcello Sassi, Riccardo Bondi, Lorenzo Martella, Pietro Girardis, Nicholas Franzoni, Alessandro Cosentino e gli attaccanti Riccardo Lusvardi, Simone Casari, Mirko Guidetti, Matteo Baracchi, Massimiliano Mazzanti e Lorenzo Bastia.

La rosa viene integrata da altri sei arrivi, tre graditi ritorni, il classe 2005 Manuel Battani che rientra dopo le esperienze alla Cdr Mutina e Consolata, il classe 2003 Samuele Ferrari, che ritorna da Maranello dopo le avventure con Reggiana, Entella e Modena, e il classe 2007 Mattia Rossi, centrocampista che torna dalla Juniores del Formigine vantando già trascorsi in Seconda Categoria). Ci sono poi tre nuovi giovani di prospettiva classe 2006 ex Juniores Regionale del Castelnuovo: si tratta di Leonardo Pellin, esterno/trequartista con il vizio del gol già apparso in Promozione, Manuel Bazzani, esterno/trequartista di qualità, e Riccardo Boni, difensore centrale/terzino duttile dotato di grande fsicità.

Dalla stagione appena conclusa non saranno più in organico Davide Dotti, passato al Fellegara, Moses Eguavon, passato all'Atlketic Solignano, e Calogro Gulotta, svincolato.

Matteo Pierotti