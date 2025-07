Seconda categoria, obiettivo promozione per l'Ubersetto

E' stato presentato giovedì scorso, presso il campo Iseppi (ma quando verrà installata la tribunetta?), il nuovo Ubersetto. Smaltita la rabbia per la finale playoff persa contro il San Paolo, la squadra gialloblù è stata rinforzata dall'ottimo lavoro del dg Fabio Paroli e quest'anno punta decisamente a vincere il campionato. Lo staff Presidente Salvatore Spartano, vicepres. Giovanni Covili, dg Fabio Paroli, segretario Giacomo Corbelli, resp. comunicazione Angelo Lupone, team manager Jefferson Nelli, dir. accompagnatore Giuseppe Pagano; allenatore Cristian De Luca (c),viceall. Daniele Quartieri, prep. portieri Massimo Moscardini, prep. atletico Andrea Dello Preite, fisioterapista Matteo Sigona Alexandru. La squadra Portieri: Di Gennaro Mattia Bruno ('02), Matteo Bernardi ('05, Fiorano), Saqui Mohamed Amin ('05). Difensori: Giovanelli Jonathan ('91), Setaro Daniele ('85), Vittorioso Daniele ('89), Di Bernardo Vittorio ('97), Lorenzo Franchini ('02, Junior Fiorano), Freschi Alberto ('92), Lombardo Samuele ('00), Lorenzo Fontana ('96, Spezzanese). Centrocampisti: Keita Adama ('99), Federico Viola ('02), Pezzella Francesco Pio ('03), Daniele Dekaj ('02, Colombaro), Manfredotti Jacopo ('04), Valerio Caselli ('02, Fiorano), Gabriele Musumeci ('00, Spezzanese). Attaccanti: Calaiò Francesco ('91), Calaiò Pasquale ('86), Gabriele Annovi ('96, Spezzanese), Riccardo Koszewski ('03, Spezzanese), Mikael Bylyshi ('05, Sanmichelese). Matteo Pierotti

