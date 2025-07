Seconda, ecco il Limidi di mister Gasparini

Allenatore: Francesco Gasparini (c), vice: Federico Luppi; preparatore portieri: Natale Votano; direttore tecnico: Luca Fortunato; direttore generale: Simone Serafini, responsabile prima squadra: Vincenzo Mottola, dirigente sportivo: Giovanni Lombardi, dirigente accompagnatore: Federico Valenti, allenatore juniores: Antonino Megale, viceall. juniores: Antonio Cannavacciuolo, guardalinee: Vanni Messina, segretario: Davide Giannone.Portieri: Lugli Gabriele (‘94, ), Ragazzi Lorenzo (‘07).Difensori: Tavani Samuele (‘99), Darabaneanu Doru Ionut (‘94), Rega Riccardo (‘91), Mescoli Francesco (‘06, Solierese), Mantovani Andrea (‘05, Fabbrico), Marchetto Riccardo (‘04, Virtus Cibeno), Rrushi Arya (‘04, Baracca Beach), Abusoglu Emre (‘99, Cabassi).Centrocampisti: Casarini Nicolò (‘02), Setti Daniele (‘00), Battah Houssam (‘01), D’Angelo Pasquale (‘03), Lugli Daniele (‘06, Solierese), Salvioli Alessandro (‘04, Nonantola).Attaccanti: Avanzi Jacopo (‘05), Massaro Lorenzo (‘04), Calvelli Luca (‘03), Teodosio Francesco (‘04, Solierese), Pellacani Marcello (‘99, Saliceta), Perondi Nicolò (‘05, Medolla), Battini Lorenzo (‘05, Cittadella), Fiocchi Alessandro (‘06, Solierese), Miselli Pablo (‘07).

