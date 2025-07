Seconda, il Levizzano punta al primo posto

Il Levizzano (Seconda categoria), reduce da una salvezza soffertissima conquistata ai playout contro lo Junior Fiorano, quest'anno cambia programmi e punta decisamente alla Prima categoria. Davvero un'ottima campagna acquisti quella condotta dal ds Massimo Duzzi che ha portato a Levizzano anche giocatori di categoria superiore. Lo staff Presidente Marco Galli, vicepres. Luca Colombini, segretario Lelio Vincenzi, ds Massimo Duzzi, all. Obici Alessio (nuovo), viceall. Giacobazzi Andrea, prep. portieri Luca Zanella. La squadra Portieri: Stanco Michael ('89, Spilamberto), Accorsi Matteo ('01, Terre di Castelnuovo). Difensori: Manzini Luca ('99, San Francesco), Millemaci Giuseppe ('96), Ogbeide Omorodion ('93, Real Maranello), Pantaleo Nicola ('01, Real Maranello), Rhamouna Ayman ('00), Scalcione Jacopo ('03, Maranese), Uccellari Giovanni ('93), Vincenzi Giacomo ('90). Centrocampisti: Cozzolino Michael ('00, Maranello), Degli Esposti ('93, Maranello), Pagliuso Luca ('03, Maranese), Picciolo Marco ('04, Real Maranello), Stuccilli Alessandro ('92), Tawiah Edem ('89), Trenti Thomas ('92, Spilamberto), Vecchi Alessandro ('96). Attaccanti: Avdiu Samuel ('04), Benatti Riccardo ('94, Spilamberto), Durini Mirko ('04, Real Maranello), Giglio Ivan ('01), Nichola Vicente ('94, Atletico Spm), Russo Alessandro ('00, inattivo), Sammarco Pietro ('02, Maranello). Matteo Pierotti

