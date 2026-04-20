Seconda, la Novese vince e sale in Prima categoria

La Novese supera la Cabassi e sale in Prima. Nel primo tempo 4 occasioni da gol clamorose, palo di Meschiari al 10’ poi a seguire 3 gol divorati in sequenza da Equabile, Balestrazzi e Chhida. Prima frazione che si chiude sullo 0-0 e partita che sembra stregata per la Novese. Secondo tempo che prosegue con lo stesso copione, fino all’ora di gioco quando Meschiari su punizione di Balestrazzi dalla trequarti riesce a trovare la zampata vincente per il vantaggio degli ospiti. Cabassi che dopo il gol dello 0-1 cerca di reagire veemente e mette in difficoltà in un paio di occasioni Galeazzi. Il raddoppio degli ospiti arriva al 73’ a suggellare la vittoria che decreta la conquista del campionato. Di Clemente viene atterrato in area, il direttore fischia: sul dischetto va Stabile che calcia centrale e spiazza Gualdi.

Il tabellino

CABASSI-NOVESE 0-2

CABASSI: Gualdi, Iotti, Bigi (15’st Yeboah), Mazelli 20’st (Del Vecchio), Vuocolo, Manicardi, Ferrari, Benati (25’st Fina), Manetta (25’st Dolci), Vuksani, Farinzzo (25’st Kezmez). A disp. Nanetti, Bursi, Hermasi. All. Martignetti.

NOVESE: Galeazzi, Mazzali (26’st Galli), Meschiari, Pagliani, Navi, Di Marzo, Chhida (33’st Caramaschi), Leporati (12’st Salzano), Equabile (19’st Di Clemente), Balestrazzi (28’st Magri), Stabile. A disp.: De Scisciolo, Diallo, Marco, Bazzani. All. Barozzi

Arbitro: Kuculi di Modena

Reti: 14’st Meschiari, 28’st Stabile

Matteo Pierotti