Sinner, che beffa: avanti due set, spreca tre match point: il Roland Garros è di Alcaraz

Una partita a due facce e alla fine Jannik Sinner deve piegarsi ad Alcaraz in una emozionante finale del Roland Garros. Il campione altoatesino ha vinto i primi due set con il punteggio di 6-4, 7-6. Ma poi è stato Carlos Alcaraz a prendere in mano la partita vincendo il terzo e il quarto set. Decisiva nel quarto set la mancanza di cinismo di Sinner che non riesce a sfruttare tre match point facendosi recuperare dallo spagnolo che poi vince al tie-break.

A pesare sul quinto set il calo fisico dell'azzurro, colpito anche da crampi. La sfida nel quinto finisce comunque al super tie-break (col punteggio di 10-2) dopo che Sinner aveva recuperato un break. La vittoria del Roland Garros, dopo 5 ore e mezza di gioco, va ad Alcaraz che supera di nuovo l'italiano dopo il match di Roma.