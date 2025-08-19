La finale del Masters 1000 di Cincinnati tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz dura appena 23 minuti, con l'altoatesino che si ritira quando era sotto 5-0 contro lo spagnolo per un malessere.
La sfida tra il numero 1 e il numero 2 al mondo vede lo spagnolo vincere il torneo per l'abbandono del suo rivale: 'Sono sceso in campo per il pubblico ma non ce la faccio. Mi sento troppo male, non posso muovermi', le parole dell'altoatesino quando ha comunicato il ritiro. Subito Alcaraz si è avvicinato all'avversario per consolarlo, a conferma che al di là della rivalità tra i due c'è grande rispetto, e poi, sulla telecamera ha scritto 'Sorry Jannik'. Il numero 1 al mondo ha poi chiesto scusa al pubblico venuto per assistere alla finale di Cincinnati. Che Sinner fosse in difficoltà lo si è capito dal primo game: l'inizio del match è subito complicato per l'altoatesino che subisce il break al primo game e poi va sotto 2-0 complici anche una serie di errori gratuiti dell'altoatesino apparso in difficoltà. Ne approfitta lo spagnolo che strappa nuovamente il servizio e si porta sul 3-0. L'inerzia del primo set è tutta a favore dello spagnolo che si porta agevolmente sul 4-0 con un Sinner sempre in ombra e in difficoltà dal punto di vista fisico. Alcaraz va sul 5-0 ma a preoccuapre sono le condizioni del numero uno al mondo che infatti al cambio di campo decide di ritirarsi. Alcaraz vince, ma non c'è gioia.
Sinner si ritira per un malessere, Alcaraz vince a Cincinnati
La sfida tra il numero 1 e il numero 2 al mondo vede lo spagnolo vincere il torneo per l'abbandono del suo rivale: 'Sono sceso in campo solo per il pubblico’
