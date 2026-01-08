Terza categoria, Cognentese, un girone d'andata quasi perfetto

Classifica

La Cognentese ha dominato il girone di andata della Terza “B”, arrivando alla sosta col titolo d’inverno, a +6 sulla prima inseguitrice Union 81 di Portile.Federico Altilia, prima calciatore e ora direttore sportivo dei biancoverdi, fa il bilancio di questa prima parte di stagione: ‘Abbiamo avuto la fortuna – dice Altilia - di aver trovato un allenatore giovane (classe ’96, ndr) e davvero bravo come Federico Abboretti, dagli Allievi al Baracca Beach ma aveva già allenato i grandi a Casinalbo, all'Audax. In estate abbiamo deciso di riportare a Cognento ragazzi del posto o comunque cresciuti qui ma che erano in giro, rinforzando una rosa che è la stessa del terzo posto dell’anno sorso per almeno 20 elementi. Quando abbiamo visto il girone, che è lo stesso dell’anno sorso ma ha perso Novese e Possidiese che ci erano arrivate davanti, l’idea era quella di provare a restare in alto. Forse però nonpensavamo con questi numeri dopo il girone di andata’.La Cognentese ha perso una sola gara, quella sul campo del San Damaso Under 21, quando i biancoverdi sotto 2-0 a 10’ dalla fine decisero di abbandonare il campo per lo shock del grave infortunio (frattura scomposta di tibia e perone) subito dal loro compagno Lajmi.Quell’abbandono è costato anche un -1 in classifica, ma il ko non ha “sporcato” un cammino quasi perfetto fatto di 12 successi su 15 gare e 2 pareggi con Union 81 nel big match e Baracca Beach. Con la miglior difesa del girone (10 reti al passivo), balza agli occhi la divisione delle 34 reti segnate, timbrate da ben 14 giocatori differenti, fra cui spiccano i 7 gol di Francesco Borgazzi. ‘Francesco è stato come un acquisto a sorpresa – prosegue Altilia – perché era fermo dopo un intervento al ginocchio. Il dato dei 14 giocatori a segno è merito dell’abilità dello staff nella gestione del gruppo, che è abbastanza ampio da 28-29 giocatori e quasi tutti sono stati ruotati fin qui. Comunque con 15 gare da giocare può succedere di tutto, è vero che fin qui abbiamolasciato quasi solo le briciole agli altri, ma bastano due gare storte per riaprire i giochi, anche perché dietro ci sono tante squadreattrezzate che stanno anche facendo mercato. Personalmente sono rimasto sorpreso dal grande livello delle prime 5 o 6’. L’ultima battuta è per il coloratissimo gruppo di tifosi che segue sempre in ogni gara la Cognentese.‘E’ un gruppo di ragazzi che non ci fa mai mancare il supporto – conclude il d.s. - in casa e fuori, sono caldi ma non sono mai andati sopra le righe, posso dire che sono la parte bella del tifo’.Cognentese (-1) 37, Union 81 31, Ganaceto e Borghetto 29, Real Montale 28, San Damaso U21 27, Sanfa 26, Sozzigalli 24, 4Ville 23, Castelfranco 19, Gaggio 18, Terre di Castelnuovo U23 17, Baracca Beach 16, Manzolino 10, Forese Nord 6, Fides Panzano 1.