Terza categoria, ecco la matricola Vallalta di Concordia

Dopo tanti anni di calcio a 7, il Vallalta di Concordia si dà al calcio a 11 Figc con una squadra che può puntare in alto visto l'ottimo mercato condotto dal direttore sportivo Tiziano Pinotti. Insomma, non sarà la solita squadra che dopo aver fatto esperienza nella Uisp o nel Csi, farà campionati imbarazzanti in Figc (gli esempi di questi ultimi anni sono infiniti). La squadra di Simone Ferraresi disputerà il campionato di Terza a Concordia.

Lo staff

Presidente Zanoni Stefano, vice Roversi Simone, dg Morselli Lucio, ds Pinotti Tiziano, dt Diegoli Andrea; all. Ferraresi Simone (nuovo), prep. portieri Leggero Domenico.

La squadra

Portieri: Ragone Davide (95, Quarantolese), Di Fiore Carmine ('02, Vallalta ca7), Candini Elia ('03 Vallalta ca7).

Difensori: Meschiari Alex (04' Possidiese),Speri Gianluca ('03, Rivara), Bondioli Federico ('05, Vis San Prospero), Reami Simone ('06, Mirandolese), Pellacani Davide ('06, Mirandolese), Madella Matteo ('04, Quistello), Donghia Cristian ('98, Boca J.), Badini Federico ('03, Limidi), Bosis Leonardo ('02, Amatori).

Centrocampisti: Moretti Samuele ('03, Limidi), Tassinari Francesco ('90, Rivara), Ringelli Thomas ('05, Possidiese), Barbieri Nicolò ('05, Possidiese), Golinelli Samuel ('06, Mirandolese).

Attaccanti: Lodi Umberto ('98, Medolla), Vandelli Riccardo ('95, Concordia), Gallini Francesco ('04, Rivara), Palmieri Osvaldo Luigi ('03, Boca J.), Harsohung Kumar ('05, Rivara).

Matteo Pierotti