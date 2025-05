Terza categoria, finali playoff: Madonna di Sotto e Concordia salgono in Seconda

Nelle finali dei playoff di Terza categoria vincono Madonna di Sotto e Concordia: per entrambe è certa la Seconda categoria, ma anche le sconfitte hanno ottime possibilità di salire tramite ripescaggio.



I tabellini

MADONNA DI SOTTO-MAGRETA 2-1

MADONNA DI SOTTO: Carretti, Hajbi, Masi, Zunarelli (70' Montagnani), Pelorosso, Tazi (70' De Luca), Masi, Poggioli, Gazzotti, Toni, Pecorino (55' Buono). A disp.: Balsano, Boschi, Bhairi, Buono, Nobili, Sala. All. Fullin

MAGRETA: Maiello, Gaido, Lotti, Cavaletti, Beltrami, Borelli (85' Veneselli), Ferrari, Domalchuk (69' Juarez), Nicoli (85' Marino), Gaspari, Patrizi. A disp.. Macchioni, Gaetti, Falcone, Lazzari, Vaccari, Cavazzuti. A disp.: All. Fini

ARBITRO: Lugli di Finale

RETI: 55' Ferrari, 75' De Luca, 85' Toni

NOTE: spettatori 350 con folta rappresentanza ospte. Ammoniti: Hajbi, Poggioli



VIRTUS POSSIDIESE-CONCORDIA 1-2

VIRTUS POSSIDIESE: Morselli, Sala (92' Ermeni), Roversi G (73' Galavotti).,Russo, Ferraresi, Quarta R., Lansone, Balthazi, Pinotti, Golinelli, Grosselle (53' Ambrogi). A disp.:Campedelli, Ferrari, Roversi M., Quarta A., Ringelli, Alise. All. Barbanti

CONCORDIA: Casadei,Meschiari, Borellini, Rinieri, Malavasi M, Malavasi N, Angiolini, Morini (65' Marchetti), Giannetto (58' Grimaldi), Trombelli (51' Fiozzi) (92' Ganzerla), Sala. A disp.:Costa, Marchetti,Ganzerla Tomasini, Ortuso, Poggi, Ascari, Fiozzi,Grimaldi. All.:Papotti

ARBITRO: Sivilla di Modena

RETI: 55' Baltazhi, 64' Grimaldi, 91' Fiozzi

NOTE: spettatori 600. Ammoniti: Malavasi M., Borellini, Grosselle, espulso all'85' Russo doppia ammonizione.

Matteo Pierotti