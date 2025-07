Terza categoria, il Cimone sarà ancora al via e giocherà al Groppo

Il Cimone Football Club ha reso ufficialmente noto che si iscriverà al campionato di Terza categoria 2025-2026, con il campo sportivo di Groppo (Riolunato) scelto come sede primaria di partite e allenamenti. 'Il tutto senza dimenticare la preziosa disponibilità degli impianti di Fanano, Montecreto e Sestola, che potranno fungere da 'case' alternative nel corso della stagione'.

'Il presidente Alessandro Meneganti e il consiglio direttivo ringraziano per la cortesia e la disponibilità dimostrata il sindaco di Riolunato Lorenzo Checchi, l'Amministrazione comunale e gli amici dell'U.S. Riolunato, con cui è stato siglato un accordo per l'utilizzo del campo secondo una rispettosa alternanza. A tal proposito, la società ribadisce anche pubblicamente la volontà di aiutare quanto più possibile l'attività della locale squadra Amatori Csi, instaurando una collaborazione proficua per entrambe le realtà'.

Relativamente alla prima squadra del Cimone la società annuncia di aver confermato alla guida tecnica Alessandro Guerri.

Matteo Pierotti