Terza categoria, il Ganaceto riparte dal basso con rinnovato entusiasmo

Dopo aver rinunciato alla Promozione (il titolo è stato dato alla Solierese) il Ganaceto riparte dalla Terza categoria. La squadra giocherà e si allenerà sul campo sintetico di Soliera e cercherà di salire subito in Seconda. “Fare calcio a Ganeceto non è facile – dice il nuovo ds Francesco Longo - ma abbiamo tanta passione e vogliamo fare bene anche ripartendo dalla Terza. Stiamo costruendo una squadra che possa recitare un ruolo da protagonista”.

Lo staff del Ganaceto: presidente Giuseppe Tassoni, il vicepresidente Artemio Tassoni, dg Claudio Corradi, ds Francesco Longo, gli allenatori Nicolò e Leonardo Aleotti, dalla juniores. Nello staff tecnico ci sono anche due grandi ex giocatori del Ganaceto, Giacomo Cappellini e bomber Manuel Pucillo; team manager Enrico Gualdi, dt Daniele Iattoni, responsabile comunicazione Fabrizio Mari, consigliere Marco Baschirotto. I primi arrivi: Davide Paltrinieri (a '03) autore di 17 gol alla Monari Nasi, Lorenzo Govi (a '02) dalla Cognentese e Lawrence Adusei (a '03, è un ritorno), confermati Andrea Longo (a '06), Donald Tabi Nti (c '06), Marco Dalmari (d '06) e Ludovivo D'Alfonso (d '06) ex United Carpi e Possidiese.

Matteo Pierotti