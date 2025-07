Terza categoria, la Monari Nasi ci riprova

Dopo l'uscita ai playoff la Monari Nasi ci riprova. Le parole di Mister Zanfi 'Siamo carichi e determinati per questa nuova stagione alle porte, vogliamo tornare ad essere protagonisti. I giocatori in rosa hanno grandissimo attaccamento alla maglia. Giocheremo un calcio propositivo e avremo fame'.

Lo staff

Presidente Roberto Marchesi, ds Giovanni Taparelli, team manager Francesco Padovani; all. Leonardo Zanfi (confermato), viceall. Davide Stanco, prep. portieri Alberto Abate, prep. atletico Gariselli Francesco, massaggiatore Diego Zanfi.

La squadra

Portieri Albanese Mattia ('97), Alboresi Tommaso ('06), Montosi Giacomo ('02), Orlandi Matteo ('04).

Difensori: Bosi Samuele ('98), Casali Filippo ('02), Gisoldo Sinibaldo ('04), Vaiani Riccardo ('03), Vincenzi Tommaso ('04).

Centrocampisti: Accursio Giacomo ('03), Ballestrazzi Simone ('06), Baroni Simone ('04), Falcone Diego ('98), Masala Vittorio ('06), Miolli Alessandro ('99, Città di Eraclea), Papazzoni Emanuele ('04), Pastorino Nicolas ('99, Borghetto 1968), Plessi Francesco ('97).

Attaccanti: Bompani Edoardo ('04), Gargano Carmine ('79), Mezzetti Matteo ('96), Pipolo Daniel ('06), Soringa Iustin ('07), Vezzani Davide ('00).

Matteo Pierotti