Terza categoria, la Monari Nasi quest'anno non può più sbagliare

Due anni fa aveva girato in vetta a fine andata con un punto di vantaggio ma non è andata bene, ora è a +5 e sulla seconda, il Magreta. La Monari Nasi, capolista del girone B di Terza categoria, punta decisamente alla promozione. Mister Lenardo Zanfi: 'Il girone della montagna non lo conoscevamo bene – racconta il tecnico, cresciuto nella Monari e con un passato anche da preparatore atletico nelle giovanili del Sassuolo – è forse meno tecnico dell’altro, ma le gare sono tutte toste. Nella sconfitta di Montefiorino c’era tutto il paese al campo e i loro tifosi in auto dietro la porta dove attaccavamo accompagnavano con i clacson ogni nostra azione, sembrava di essere su un campo argentino'. La filosofia della nuova società è stata ben chiara da subito, si punta sui ragazzi cresciuti in casa. 'La squadra è in larga parte la stessa degli ultimi due anni – prosegue Zanfi – allestita al 90% con ragazzi del quartiere, che hanno fatto tutta la trafila calcistica da noi. L’anno scorso eravamo in tanti in rosa, questa stagione per valorizzare di più il gruppo siamo solo in 20 più i portieri e la scelta sta pagando, abbiamo allestito un gruppo giovane quasi tutto under 30.Per ora siamo contenti, la società è cresciuta tanto in questi primi due anni con le squadre del settore giovanile, manca l’ultimo pezzetto con la prima squadra'.'Chi temo di più? Il Magreta ovviamente, ha Ferrari e uno come Gasperi che segna da ogni posizione, ma anche gli Eagles, che è la squadra migliore che ho visto in questi tre campionati di Terza, poi Bortolotti e Cimone sono molto competitive'.In un attacco atomico a segno 43 volte (quasi 3 di media a gara) brillano gli 11 gol di Matteo Mezzetti e i 6 del 2004 Edoardo Bompani. 'Mezzetti non c’entra nulla con la Terza – conclude Zanfi – è qui perché in rosa ci sono i suoi amici. E’ sempre stato un esterno o trequartista, ma l’ho voluto mettere da punta centrale quest’anno perché ha tanta qualità, anche se deve migliorare sottoporta perché invece che 11 sarebbe potuto già essere a 20 gol. Bompani è partito fortissimo, ma poi è stato frenato dagli acciacchi'.Monari Nasi 35, Magreta 30, Eagles V.Ancora, Cimone e Bortolotti 28, Academy TdC 24, San Francesco Smile 22, Montefiorino, Prignanese e Junior Fiorano 20, Serramazzoni 15, Visport 14, Fonda Pavullese 13, Athletic Solignano e Vignolese 12, Gioconda 11.