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Terza categoria, la Monari Nasi saluta tutti e sale in Seconda

Terza categoria, la Monari Nasi saluta tutti e sale in Seconda

La Monari Nasi vince sul campo della Prignanese e sale in Seconda categoria quando mancano ancora 5 giornate al termine

1 minuto di lettura

La Monari Nasi vince sul campo della Prignanese e sale in Seconda categoria quando mancano ancora 5 giornate al termine del campionato. Primo tempo equilibrato con la Monari che gestisce il possesso e la Prignanese che cerca di ripartire veloce in contropiede. Poche occasioni con gli ospiti che sfiorano la rete con Plessi, Baroni e Vezzani.

Nella ripresa gol Monari con Soringa che apre per Baroni che crossa in area e trova Miolli che segna. Monari che preme e trova il 2-0 con Accursio su corner. Poi il 3-0 ancora con Accursio dopo una bella azione con tiro da fuori. Nel finale festa per la promozione in Seconda.

Il tabellino

PRIGNANESE - MONARI NASI 0-3

PRIGNANESE: Francioso, Mensah, Costantini (66 Ovi) Fraccaro (58' Incerti), Fontana, Monastero (81 Bertolini) Pugnaghi (81 Kherrebi), Maestri, Fiumalbi (81 Vergara), Forchignone, Caccamisi. A disp: Scorcioni, Giuliani, Ovi, Vergara, Bertolini, Perni, Incerti, Kherrebi. All: Bassissi

MONARI NASI: Albanese, Miolli (74 Papazzoni) Bosi, Plessi, Casali, Gisoldo, Bompani (76 Pipolo), Accursio (85 Vaiani), Mezzetti, Vezzani (37 Soringa) Baroni (68 Gianaroli). A disp: Orlandi, Vaiani, Gasparini, Falcone, Papazzoni, Pipolo, Soringa, Gianaroli, Pastorino. All. Zanfi

ARBITRO: Di Maio di Modena

RETI: 54 Miolli, 65 e 76 Accursio

NOTE: Spettatori 100. Ammoniti: Baroni, Papazzoni, Fraccaro

Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

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