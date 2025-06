Terza categoria, quest'anno il Sozzigalli punta in alto

Dopo due campionati davvero anonimi giusto per usare un eufemismo, quest'anno l'Union Sozzigalli punta ad un campionato di vertice. 'Sì – dice il nuovo direttore sportivo Sandro Guaita, ex giocatore di San Prospero, Cavezzo, Nonantola e Real Panaro – quest'anno vogliamo fare le cose per bene e, non lo nascondo, punteremo a vincere il campionato. Spero però che la Possidiese venga ripescata in Seconda, perché se rimarrà in Terza, con la squadra che aveva ma soprattutto col mercato che sta facendo, credo che farà un campionato a parte. Noi comunque vogliamo stare nelle zone alte della classifica anche se debbo dire che il girone B di Terza è molto più duro dell'A. Giocheremo le nostre partite interne a Budrione visto che il Circolo Rinascita non farà più la squadra, ci avevano chiesto di fare una fusione con loro, ma non c'erano le condizioni. Ci alleneremo invece sul nostro campo di Sozzigalli'.

Il Sozzigalli quest'anno ha affidato la squadra a Massimiliano Ronchetti, reduce da una salvezza con la Vis San Prospero in Prima. Questi i primi arrivi: Donolato, Faglioni e Fusillo dal Circolo Rinascita Budrione, Bouchakour, ex San Prospero, Cavezzo, Real Panaro, Nonantola e Carpine, i due giovani Lorenzo Arletti dal Cavezzo e Alessandro Tosatti dalla Solierese.

Matteo Pierotti