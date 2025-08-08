Terza categoria, tanti volti nuovi in casa Fides Panzano

La Fides Panzano (Terza) ha cambiato molto quest'anno.
Lo staffPresidente Federico Tonioni, vicepresidente Claudio Romani, ds Luigi Benvegnù, team manager Alberto Bonfatti.
La squadraAllenatore Franco Freni (nuovo), vice allenatore Giorgio Boni, prep. atletico Alessio Boni, prep. portieri Roberto Ferrari, dirigente Salvatore Li Ranzi.
La squadra. Portieri: Tedeschini Mattia ('96, San Paolo), Hoxha Endri ('05).
Difensori: De Graft Kiere (98), Schettino Samuele ('06), Savigni Federico ('06, Atletico Spm), Capriglia Mattia ('04, Valsetta Lagaro), Grandi Marchesini Luca ('99, Solarolo), Covili Alex ('00), Bordo Michele ('06).
Centrocampisti: Ravaldi Federico ('89), Mazza Alessandro ('93, Piumazzo), El Khairaoui Abdelouahad ('90), Montorsi Mirco ('04, Piumazzo), Pradelli Nicholas ('95, Castelfranco), Serraj Soufiane, ('91), Borgia Federico ('99), Leo Alessio ('05, Medolla), Bartolotta Antonio ('94, inattivo), Mohamed Lamine Sidibe ('96).
Attaccanti: Freni Luca ('05), Brucato Piotommaso ('01, inattivo), Paolicelli Enzo ('97), Pelosi Francesco ('85), Bioh Johnson Fiakye ('04, Terre di Castelli), Costa Stefano ('05, inattivo), Okere Gilbert ('86).
Matteo Pierotti