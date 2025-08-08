Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Terza categoria, tanti volti nuovi in casa Fides Panzano

Ecco la formazione del presidente Federico Tonioni

La Fides Panzano (Terza) ha cambiato molto quest'anno.

Lo staff

Presidente Federico Tonioni, vicepresidente Claudio Romani, ds Luigi Benvegnù, team manager Alberto Bonfatti.

La squadra

Allenatore Franco Freni (nuovo), vice allenatore Giorgio Boni, prep. atletico Alessio Boni, prep. portieri Roberto Ferrari, dirigente Salvatore Li Ranzi.
La squadra. Portieri: Tedeschini Mattia ('96, San Paolo), Hoxha Endri ('05).
Difensori: De Graft Kiere (98), Schettino Samuele ('06), Savigni Federico ('06, Atletico Spm), Capriglia Mattia ('04, Valsetta Lagaro), Grandi Marchesini Luca ('99, Solarolo), Covili Alex ('00), Bordo Michele ('06).
Centrocampisti: Ravaldi Federico ('89), Mazza Alessandro ('93, Piumazzo), El Khairaoui Abdelouahad ('90), Montorsi Mirco ('04, Piumazzo), Pradelli Nicholas ('95, Castelfranco), Serraj Soufiane, ('91), Borgia Federico ('99), Leo Alessio ('05, Medolla), Bartolotta Antonio ('94, inattivo), Mohamed Lamine Sidibe ('96).
Attaccanti: Freni Luca ('05), Brucato Piotommaso ('01, inattivo), Paolicelli Enzo ('97), Pelosi Francesco ('85), Bioh Johnson Fiakye ('04, Terre di Castelli), Costa Stefano ('05, inattivo), Okere Gilbert ('86).
Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

