Terza categoria: una fusione a tre con Cimone, La Veloce e Riolunato

Ancora novità in Terza categoria. In montagna, è confermato che sia la Veloce Fiumalbo che il Cimone (Fanano) non si iscriveranno quest'anno. La Veloce per problema a reperire giocatori, il Cimone per altri motivi. E allora cosa fare? Beh, in questi casi si fanno fusioni che solitamente sono tra due società, ma non per La Veloce e Cimone: infatti entrambe stanno per coinvolgere anche il Riolunato che negli ultimi anni ha sempre partecipato ai campionati amatoriali del Csi. Anzi, il neonato Real Groppo (Groppo è una frazione di Riolunato, proprio dove c'è il campo) che ingloberebbe le tre società. L'allenatore è già deciso, ovvero quello di Cimone, Alessandro Guerri.

Col Real Groppo, salirebbero così a 6 le nuove società di Terza che vedrà al via le novità Vignolese, Gioconda, Visport, Vallalta Concordia e Il Borghetto di San Anna di San Cesario. Non ci dovrebbe

invece essere il Ganaceto che dopo aver rinunciato al Promozione dando il titolo alla vicina Solierese, se non avrà il campo per gli allenamenti (quello di Ganaceto sarà inagibile), non si iscriverà nemmeno alla Terza. Ricordiamo che quest'anno non si iscriverà il Circolo Rinascita Budrione che in questi anni non ha mai lasciato il segno, con campionati assolutamente anonimi quasi sempre in fondo alla classifica.

Matteo Pierotti