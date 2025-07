Terza, il nuovo Ganaceto riparte dalla Terza

Il Ganaceto, dopo aver rinunciato alla Promozione (è ufficiale: il titolo è andato alla Solierese) parte dalla Terza con un progetto ambizioso. La squadra biancoverde giocherà da quest'anno sul sintetico di Soliera. Lo staff Presidente Tassoni Giuseppe, vicepres. Artemio Tassoni, ds Longo Francesco, dg Corradi Claudio, collaboratore tecnico Cappellini Giacomo e Pucillo Manuel, team manager Gualdi Enrico, dt Iattoni Daniele, responsabile comunicazione Mari Fabrizio, consigliere Baschirotto Marco, magazziniere Iattoni Fortunato, custode Mari Riccardo; all. Aleotti Leonardo e Aleotti Nicolò (nuovi), prep. portieri Toma Antonio, prep. atletico Aleotti Nicolò. La squadra Portieri: Carpeggiani Alex ('06, Sammartinese), Meftah Reyen ('06), Ori Leonardo ('06). Difensori: Akrofi Lawrence ('06), Chiea Fabio ('89 (Madonna di Sotto), D'Alfonso Ludovico ('06), Dalmari Marco ('06), Lehal Ekman Singh ('06), Melli Martino ('01, Campogalliano), Severi Mattia ('06), Saletti Riccardo ('07, Limidi). Centrocampisti: Longo Andrea ('06), Mascia Mattia ('03, San Paolo), Saidy Lamine ('99, Villa d'Oro), Tabi Donald ('06), Varone Pasquale ('05, Ganaceto), Zanoli Federico ('94, 4 Ville). Attaccanti: Adusei Lawrence ('03, 4 Ville), Biagioni Vittorio ('02, Solarese), Caliendo Gianpierre ('05), Di Grazia Federico ('97, Campogalliano), Govi Lorenzo ('02, Cognentese), Paltrinieri Davide ('03, Monari-Nasi), Refolo Roberto ('97, 4 Ville). Matteo Pierotti

