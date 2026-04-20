Terza, il Vallalta soffre ma alla fine è promosso in Seconda

Grande festa per il Vallalta, che espugna il campo del Cadelbosco al termine di una sfida intensa e ricca di colpi di scena. I padroni di casa iniziano la gara con un pressing asfissiante, ma la prima vera fiammata è degli ospiti con una combinazione tra Lodi e Giurgevich che impegna la difesa locale. Al 10', dopo un gol annullato per fuorigioco, il Cadelbosco passa in vantaggio: Caneo scappa sulla destra e mette al centro un cross teso che trova la sfortunata deviazione di Bondioli, il quale infila la propria porta nel tentativo di anticipare l'attaccante.

Il Vallalta però non si scompone e reagisce immediatamente. Al 20' è Lodi a ristabilire l’equilibrio con una conclusione precisa dal limite dell'area che vale l'1-1. Gli ospiti prendono in mano il pallino del gioco e al 35' completano il sorpasso: Vadelli lancia Lodi, che salta il diretto avversario e serve a Giurgevich un pallone d'oro solo da spingere in rete. Prima dell'intervallo il Vallalta allunga ancora: D'Onghia ispira Giurgevich in profondità e l'attaccante, arrivato al limite, non perdona siglando l'1-3. In avvio di ripresa gli ospiti sfiorano il poker con un'altra triangolazione rapida, ma il portiere di casa salva in uscita su Lodi.

Il tabellino

Il Cadelbosco prova a riaprire la contesa al 60', quando Ierri è il più lesto a risolvere una mischia furibonda in area ospite firmando il 2-3. L'ultima mezz'ora si trasforma in una vera 'roccaforte' per il Vallalta, che difende il prezioso vantaggio con le unghie e con i denti. Al triplice fischio esplode la gioia di giocatori, staff e tifosi per una vittoria di carattere che premia la determinazione della squadra di mister e compagni.

CADELBOSCO-VALLALTA 2-3

CADELBOSCO: Rosselli, Vasapollo V. (80' Magnani), Banse, Longo, Fontana, Cozzolino, Caneo (65' Bonini), Sergio (65' Manzo), Bedogni (80' Loforese), Soprani, Vasapollo (52' Iemmi) A. A disp: Canali, Scafuto, Montemuro, Pezzi. All: Arduca

VALLALTA: Ragone, Pedrazzi, Badini, Persino, Bondioli, D'Onghia, Lodi (92' Madella), Tassinari, Vandelli (78' Ermeni), Giurgevic (80' Ringelli), Moretti (75' Gallini). A disp: Leggero, Pellacani, Osmani (60' infortunato, poi 75' Gallini), Reami, Palmieri. All: Ferraresi.

ARBITRO: Gianninoto di Reggio Emilia

RETI: 11’ aut. Bondioli, 20’ Lodi, 35’ e 40’ Giurgevic, 60’ Iemmi.

NOTE: Ammoniti: Persino, Ermeni, Caneo, Iemmi. Angoli: 2-3.

Matteo Pierotti