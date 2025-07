Terza, la Sanfa punta sempre sui giovani

Al campo Cipolli si è svolta la presentazione della Sanfa con importanti innesti nell'organico: in difesa Cristian Zecchi ex Solarese, centrocampisti Simone Cangiano ex Magreta più il rientro dopo un anno inattivo di Davide Barletta, in attacco Domenico Madeo ex Gaggio, Daniel Dammacco ex Villa d'Oro e Filippo Razzoli ex Sanmichelese. Inoltre saranno aggregati alla prima squadra anche gli atleti della juniores, in quanto è uno degli obiettivi principali della società puntare e fare crescere i giovani.

Lo staff

Presidente Pasquale Ruopolo, vicepresidente Francesco Paltrinieri, dirigente Giovanni Pitaro, ds Francesco Paltrinieri; allenatore Umberto Pezone (conf.), preparatore dei portieri:Fabrizio Innocenti, preparatore atletico Giovanni Pitaro.

La squadra

Portieri: Dallari Federico ('00), Luppi Enrico ('07), Basile Antonio ('08), Natali Tommaso ('08)

Difensori: Braggio Gianluca ('98), Negro Andrea ('94), Zodda Giulio ('98), Corriero Nicola ('04), Teverini Tommaso ('04), Zecchi Cristian ('03, Solarese), Vezzali Elia ('05), Cavicchioli Francesco ('07), Dugoni Francesco ('07), Morselli Riccardo ('07), Pramarzoni Davide ('06), Generali Federico ('05)

Centrocampisti: Di Fino Gabriele ('99), Mennillo Cristian ('04), Tedesco Francesco ('06), Tondi Lorenzo ('04), Debris Antoine ('98), Rizzo Marco ('98), Libra Fabio ('06), Barletta Davide ('99, inattivo), Rizzatti Paolo ('07), Cangiano Simone ('00, Magreta)

Attaccanti: Dammacco Daniel ('03, Villa d'Oro), Pezone Edoardo ('05), Madeo Domenico ('89, Gaggio), Zounina Adam ('03), Di Rosa Salvatore ('02), De Simone Cristian ('02), Di Rosa Diego ('07), Razzoli Filippo ('07, Sanmichelese).

Matteo Pierotti