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Ubersetto, festa per i 200 gol di Francesco Calaiò

Ubersetto, festa per i 200 gol di Francesco Calaiò

Quest’anno è il miglior realizzatore della squadra avendo messo a segno 11 reti e 3 assist in sole 15 presenze

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Con la rete messa a segno domenica contro il Pavullo, Francesco Calaiò dell'Ubersetto ha raggiunto l’importante cifra di 200 reti realizzate in carriera.

Quest’anno è il miglior realizzatore della squadra avendo messo a segno 11 reti e 3 assist in sole 15 presenze migliorando lo score della stagione scorsa dove le reti realizzate erano state 8.

La società per festeggiare questo importante traguardo ha consegnato a Francesco una maglia celebrativa.

Nella foto il DG Fabio Paroli consegna a Francesco la maglia a lui dedicata

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Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

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