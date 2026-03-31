Ubersetto, festa per i 200 gol di Francesco Calaiò

Con la rete messa a segno domenica contro il Pavullo, Francesco Calaiò dell'Ubersetto ha raggiunto l’importante cifra di 200 reti realizzate in carriera.

Quest’anno è il miglior realizzatore della squadra avendo messo a segno 11 reti e 3 assist in sole 15 presenze migliorando lo score della stagione scorsa dove le reti realizzate erano state 8.

La società per festeggiare questo importante traguardo ha consegnato a Francesco una maglia celebrativa.

Nella foto il DG Fabio Paroli consegna a Francesco la maglia a lui dedicata