Wimbledon, Sinner travolge Djokovic e vola in finale dove sfiderà Alcaraz

Jannik Sinner vola in finale nella 138esima edizione di Wimbledon. Il numero 1 del mondo e del tabellone batte in semifinale il serbo Novak Djokovic, numero 6 Atp e del torneo, in tre set e centra la prima finale in carriera ai Championships. 6-3 6-3 6-4 il punteggio in favore del fuoriclasse altoatesino.

Sinner dovrà vedersela ancora una volta con Carlos Alcaraz, l’altro finalista di Wimbledon. Il 22enne tennista spagnolo ha superato in quattro set lo statunitense Taylor Fritz, n.5 della classifica Atp e del torneo, con il punteggio di 6-4 5-7 6-3 7-6(6) dopo due ore e 51 minuti di gioco.

'Quando ero piccolo era il torneo che più guardavo e giocare la finale sarà incredibile. Ci abbiamo messo tanto lavoro ed è bello ottenere questi risultati davanti alla mia famiglia. Ho servito davvero bene e mi sono mosso molto meglio. Nel terzo set mi sono concentrato nei momenti importanti e sono molto contento'. Queste le parole di Sinner dopo la vittoria su Djokovic. Sulla finale con Alcaraz: 'Non so cosa aspettarmi. Sarà un grande onore condividere il campo con lui ed è uno dei giocatori di riferimento per me. Speriamo che sia una bella partita. Cercheremo di fare il nostro meglio', ha concluso il fuoriclasse azzurro.

Foto Italpress