Aggredito con mazza da baseball in centro: uomo finisce all'ospedale

Ferito alla testa da un violento colpo inferto con una mazza da baseball che avrebbe potuto ucciderlo. A finire in ospedale un uomo di mezza età, italiano che poco dopo le ore 17 sarebbe stato colpito da quello che perrebbe un suo conoscente. Forse un vicino di casa, al termine di una rissa partita in via Tre Re. Il fatto ha colpito diversi passanti e residenti che hanno chiamato ambulanza e forze dell'ordine che nonostante la fuga, sono riusciti a bloccare l'aggressore. Non ci sono altri dettagli sulle condizioni dell'uomo ricoverato in ospedale e sull'indentità dell'aggressoreNotizia in aggiornamento