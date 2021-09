Arrestato a Parigi lo zio di Saman: era ricercato per omicidio

Lo zio della giovane Saman Abbas, Danish Hasnain, ricercato per il suo omicidio, è stato arrestato a Parigi. Il pakistano è stato bloccato dalla polizia francese, in collaborazione con i carabinieri di Reggio Emilia, in esecuzione di un mandato di arresto europeo. Hasnain è uno dei cinque parenti della 18enne indagati per il suo omicidio ed è accusato di essere l’esecutore materiale.Finora era in carcere solo il cugino ventottenne, Ikram Ijaz, estradato dalla Francia, mentre per i genitori di Saman, tornati in Pakistan, era stata chiesta l’estradizione. Gli inquirenti ritengono che la ragazza, scomparsa la scorsa primavera nelle campagne di Novellara sia stata uccisa dalla famiglia per essersi opposta ad un matrimonio combinato con un cugino più anziano di 10 anni.