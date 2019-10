Auto contro un albero a Gaggio in Piano: muore un ragazzo

Tragico incidente questa mattina alle 4.45 su via Mavora a Gaggio in Piano di Castelfranco Emilia. Un'auto, una Mercedes, è uscita di strada finendo la sua corsa contro un albero che costeggia la carreggiata. Nello schianto è morto sul colpo un giovane di 22 anni di origini albanesi. Feriti altri due ragazzi, un italiano è un rumeno di 21 e 20 anni, presenti in auto. A quanto pare il conducente ha perso il controllo da solo, nessun altra auto risulta coinvolta. Sul posto, oltre ai sanitari, i vigili del fuoco e i carabinieri.