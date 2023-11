Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'L'aggressione è avvenuta prima del suono della campanella, alle 7.50, dietro all'edifico scolastico. Mio figlio è stato picchiato, da due alunni più grandi della scuola stessa i quali, dopo avergli intimato di allontanarsi, davanti al suo rifiuto, lo hanno preso a calci e pugni al volto - spiega la mamma mostrando la denunciata depositata in Caserma -. Nessuno lo ha aiutato, mentre altri ragazzi ridevano e riprendevano la scena con il cellulare'.La madre della vittima è stata poi chiamata dall'insegnante, venuta a conoscenza dell'aggressione.'Ho ritirato mio figlio a scuola e l'ho accompagnato al Pronto soccorso del Policlinico - aggiunge la donna mostrando il referto dell'ospedale -. Al termine della visita è emersa la frattura composta della mandibola destra con una prognosi di 30 giorni'. Ovviamente la madre dell'11enne ha già avuto un colloquio con la preside: le scuole Medie Volta di Bomporto sono frequentate da circa seicento alunni, divisi in nove sezioni, provenienti dall'area di Bastiglia, Bomporto e Ravarino. 'Ad aggravare ulteriormente la situazione - aggiunge ancora la mamma - il fatto che mio figlio il giorno dopo l'aggressione abbia ricevuto notizia da compagni di classe che i due bulli che lo avevano aggredito lo continuavano a cercare per picchiarlo nuovamente'.