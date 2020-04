Carpi: picchiò ragazzo per futili motivi, arrestato

Bloccato e denunciato la sera del 21 marzo, quando si rese responsabile del pestaggio di un ragazzo non ancora maggiorenne, un 29 enne residente a Carpi, di origine campana, è stato arrestato questa mattina dai Carabinieri di Carpi. L'uomo è stato raggiunto da provvedimento restrittivo emesso dalla Procura della Repubblica, eseguito dai militari. Gli atti raccolti dagli inquirenti sui fatti accaduti in piazzale Re Astolfo, la sera del 21 marzo, non hanno lasciato dubbio al magistrato che ha optato per l'arresto. Che il giudice ha disposto in regime dei domiciliari.La sera del 21 febbraio 2020, alle ore 22 i Carabinieri intervenirono in Piazzale Re Astolfo, dove era in corso una lite, generata per futili motivi, tra due persone ed un terzo giovane, non ancora maggiorenne. Il ragazzo venne picchiato con calci e pugni riportando seri traumi facciali e toracici. Nella circostanza, i carabinieri intervenuti identificarono e denunciarono alla procura della Repubblica il ventinovenne, arrestato questa mattina.Nella foto, piazzale Re Astolfo, luogo in cui è avvenuta l'aggressione