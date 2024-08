Cede balaustra, 49enne muore per un selfie

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Indonesia, quando la balaustra a cui si stavano appoggiando ha improvvisamente ceduto ed è precipitato nel vuoto per 25 metri.E' morto così Giancarlo Zicari, ingegnere di 49 anni, originario di Matera ma residente fin da giovanissimo a Pisa, dove la famiglia ancora vive.Zicari era in vacanza con la fidanzata sull'isola indonesiana, quando il loro viaggio si è trasformato in tragedia. Lasciato l'albergo, avevano scelto di fare una passeggiata per ammirare le suggestive cascate di Villa Gajah Mas a Banjar Baturiti Kelod, nel distretto di Baturiti, nel centro dell'isola di Bali. Sono così arrivati in un punto panoramico, una sorta di terrazza affacciata sulle cascate, e hanno deciso di riprendersi in una foto ricordo.

Perché lo scatto fosse ancora più bello, con le famose cascate sullo sfondo, avrebbero usato come supporto una recinzione in ferro, una ringhiera messa lì proprio a protezione di turisti e visitatori, per non farli cadere, che però in quella circostanza non ha retto il peso dei loro corpi. I due fidanzati sono così precipitati nel vuoto sottostante.

La donna, ferita, sarebbe rimasta incosciente per circa un'ora, quando ha ripreso conoscenza si sarebbe accorta che il compagno era morto e riuscendo a risalire alla terrazza panoramica, ha dato l'allarme che ha fatto scattare la macchina dei soccorsi. Zicari è stato trasportato poi d'urgenza

all'ospedale Baturiti Health Center della città di Tabanan ma per il 49enne non c'era ormai niente da fare. L'incidente è

avvenuto ieri, quando a Bali era ancora mattina ed in Italia erano le 5:30.