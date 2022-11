Concordia, trovato cadavere di una donna carbonizzato in auto

Dalle prime informazioni la macchina appartiene a una giovane donna residente in provincia di 32 anni: il marito ne aveva denunciato la scomparsa

Giallo ieri sera a Concordia. Un cadavere è stato trovato dentro un'auto bruciata, in una zona isolata in via Valdisola nella frazione di Fossa. Il corpo, all'interno del portabagagli, è risultato completamente carbonizzato e non è stato ancora identificato.

Al momento tutte le ipotesi sono aperte, ma gli investigatori si stanno concentrando sulla strada dell'omicidio.



Dalle prime informazioni la macchina, un'utilitaria, appartiene a una giovane donna residente in provincia di 32 anni: il marito ne aveva denunciato la scomparsa due giorni fa. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Carpi, coordinati dal pm Claudia Natalini. Sul posto anche i vigili del fuoco.





Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.