Da Pistoia al successo Usa: muore improvvisamente cuoco 29enne

Tragedia nel mondo della ristoriazione. E' morto improvvisamente il 29enne cuoco pistoiese Matteo Catalani.Il giovane toscano lavorava a Washington dove, seguendo le orme dello zio Daniele, aveva aperto nel giro di pochi anni tre locali col brand 'Cucina al volo', tra i quali il ’Retrobottega’, vero e proprio tempio del made in Italy dove serviva oltre 600 pasti italiani al giorno. Sono in corso indagini per capire le cause dell'improvvisa scomparsa. Lascia il padre Massimiliano che è volato in queste ore negli Stati Uniti, la mamma e la sorella.