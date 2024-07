Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La scoperta del decesso della bimba è avvenuto circa alle 14: ad accorgersi dell’accaduto è stato lo stesso papà, che è tornato dove aveva parcheggiato circa 6 ore prima, intorno alle 8, fuori da un’azienda di Marcon a Venezia. Aprendo l’auto, si è reso conto che a bordo dell’auto c’era la piccola e disperato ha dato immediatamente l’allarme chiamando i soccorsi. L’ambulanza del 118 è arrivata in pochi minuti, ma per la bimba, portata al pronto soccorso, non c’era più nulla da fare. La bimba, intrappolata nell’auto diventata rapidamente rovente, avrà forse pianto o urlato, ma purtroppo nessuno si è accorto della sua presenza. La famiglia della bambina vive a Mogliano, in provincia di Treviso. “Chiedo a tutti, in questo momento di dolore indescrivibile, di tutelare questa famiglia“, ha scritto Zaia su Facebook