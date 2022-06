Femminicidio, ancora una tragedia: in Friuli moglie accoltellata dal marito

Ancora un femminicidio sconvolge l'Italia all'indomani del duplice omicidio di Castelfranco Emilia . La tragedia è avvenuta questa notte a Codroipo, in provincia di Udine. La vittima è una donna di 40 anni, Elisabetta Molaro, la quale è stata accoltellata a morte dal marito Paolo Castellani, 45 anni, fuggito subito dopo aver compiuto il delitto.L’omicidio è avvenuto in casa mentre le figlie della coppia, di sei e otto anni, stavano dormendo nella stanza accanto: pare che la coppia fosse in crisi e lui non accettasse una separazione che sembrava sempre più vicina.I Carabinieri sono intervenuti nell'abitazione della coppia alle 2 di notte, dopo una richiesta di aiuto fatta al 112. Il corpo della donna presentava numerose coltellate. Sarebbe stato l’uomo a chiamare i soccorsi prima di scappare e gettare il coltello in un canale durante la fuga. L'arma del delitto è stata ritrovata nei pressi del corso d'acqua.Il 45enne è stato trovato dai militari dell'Arma mentre vagava a piedi, con ancora addosso gli abiti sporchi del sangue della moglie ed è stato portato in caserma dove si trova in stato di fermo.