Fingeva di revisionare estintori: denunciato per truffa imprenditore

I carabinieri del Nas di Parma insiema al Nucleo Investigativo di Polizia Agroalimentare e Forestale di Modena e al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Modena hanno denunciato il legale rappresentante di una ditta con sede operativa a Modena. All’uomo, un modenese di 45 anni, vengono contestati, per ora, i reati di truffa e di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, in quanto l’azienda, fornitrice da 50 anni di materiali antincendio e di servizi di manutenzione degli stessi, ha falsamente attestato le operazioni di revisione periodica e collaudo degli estintori commercializzate a circa 1.500 clienti sia privati che pubblici, mentre, di fatto, non veniva svolta nessuna delle operazioni tecniche previste dalla normativa vigente (UNI 9994-1).Gli ignari detentori degli estintori erano esposti ai rischi in caso di necessità, tra tali soggetti anche sale cinematografiche e scuole elementari.Nel corso dell’attività ispettiva sono stati, per ora, sottoposti a sequestro 422 estintori (sia a polvere che a CO2) per un valore superiore ai 20.000 euro, ma gli accertamenti sono ancora in corso e sono sotto valutazione ulteriori aspetti che potrebbero portare anche alla contestazione di ulteriori reati.