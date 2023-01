Getta liquido bollente da finestra terzo piano: denunciato straniero

Una volta entrati nel condominio, la polizia ha bloccato il 35enne che li minacciava brandendo un coltello e un coccio di vetro

Ieri sera la Squadra Volante di Modena ha denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale un cittadino straniero di 35 anni.

Gli agenti sono intervenuti all’interno di un condominio in zona centro, in seguito alla segnalazione di una lite in corso tra condomini, uno dei quali lanciava oggetti nel vano scala e, all’arrivo della Volante, si mostrava particolarmente agitato e molesto.



L’uomo, dalla finestra dell'abitazione sita al terzo piano, gettava in strada oggetti in vetro ed il liquido bollente contenuto in una pentola. Una volta entrati nel condominio, la polizia ha bloccato il 35enne che li minacciava brandendo un coltello e un coccio di vetro. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno accompagnato presso il pronto soccorso dell’ospedale per le valutazioni mediche del caso, considerato lo stato di agitazione della persona.

Allo straniero, regolare, questa mattina è stata notificata, dal funzionario della Divisione Anticrimine, la misura di prevenzione dell’Avviso orale emessa dal Questore, in ragione di pregressi episodi violenti.





