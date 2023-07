Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Secondo quanto rende noto l’Areu, le sei vittime sono morte sul posto. Ottantuno persone sono state trasportate nei diversi Pronto Soccorso di Milano e dell’hinterland. Tutti i pazienti hanno riportato in forma più o meno severa sintomi da inalazione da fumo, nessuno risulta ustionato. Nel dettaglio due sono in codice rosso (uno al Policlinico, l’altro al San Raffaele), 14 in codice giallo e 65 in codice verde.L’intervento di soccorso sanitario è stato effettuato da AREU con 15 ambulanze, 3 automediche e 2 mezzi di coordinamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e la protezione civile. I vigili del fuoco hanno immediatamente evacuato la struttura. E’ in corso l’accertamento delle cause del rogo.