Irregolarità sui prezzi carburante: multati 25 distributori

I controlli delle Fiamme Gialle hanno riguardato 47 impianti e 200 autocisterne per il trasporto della benzina nel parmense

Sono 25 i distributori di benzina sanzionati in provincia di Parma negli ultimi mesi dalla Guardia di finanza, per irregolarità sui prezzi del carburante venduto.

In 20 casi, in particolare, si è accertata l'omessa comunicazione al ministero dello Sviluppo economico dei prezzi praticati, mentre in altri cinque i prezzi pubblicizzati non erano ben visibili dalla carreggiata stradale o discordanti da quelli effettivi alla pompa.



I controlli delle Fiamme Gialle hanno riguardato 47 impianti e 200 autocisterne per il trasporto della benzina. Le verifiche sono scattate dopo che i finanzieri hanno individuato diverse stazioni di servizio che non avevano provveduto ad inviare al ministero le dovute 'comunicazioni telematiche'. Cioè le informazioni che confluiscono poi in maniera pubblica nel'l'Osservaprezzi carburanti', strumento che permette ai consumatori di orientarsi per scegliere i distributori più convenienti di una determinata area geografica.





Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.