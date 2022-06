Malore dopo una partita di padel, muore sportivo 48enne

Tragedia in Abruzzo. Un uomo di 48 anni di Pescara, Ruggero Renzetti, è morto dopo essere stato colto da un malore improvviso dopo una partita di Padel. Renzetti, molto conosciuto in città, lavorava come addetto ai telefoni della Asl e viveva a Cappelle sul Tavo: la tragedia è avvenuta ieri, mercoledì 1 giugnoIl 48enne, sportivo e in piena salute, dopo aver giocato una partita a padel a Montesilvano ha iniziato a non sentirsi bene. Immediato l'accesso al pronto soccorso dell'ospedale dove è deceduto. Le esequie verranno celebrate domani, venerdì 3 giugno, alle 11. Lascia la figlia Chiara, la sorella Lara, il cognato Stefano, il nipote Antonio e la compagna Marzia.