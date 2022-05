Malore durante corsa a ostacoli a Cesenatico: muore un 34enne

Tragedia alla corsa ad ostacoli 'Spartan Race' di Cesenatico che si è svolta nel weekend. Stefano Russo, un concorrente di 34 anni, è morto per un malore che lo ha colpito durante la gara. La vittima, originario di Como: si è accasciato al suolo sabato mattina ad un terzo di gara della Sprint, a circa 1800 metri dal via. E' deceduto oggi all'ospedale di Cesena dove era stato ricoverato.'Il week-end della prima Spartan Cesenatico verrà ricordato come un evento funestato dalla tragedia che ha travolto la famiglia comasca Russo e l'intera comunità Spartan - si legge in una nota degli organizzatori -. Il destino piil nefasto si è portato via il trentaquattrenne Stefano. Lo sfortunato atleta comasco si è accasciato al suolo sabato alle 9:18, ad un terzo di gara della Sprint (circa 1.800 metti dal via): la famiglia ne ha comunicato il decesso all'organizzazione stamattina, lunedì 30 maggio, attorno alle 9:30. La morte è avvenuta all'ospedale Maurizio Bufalini di Cesena dopo due giorni passati in terapia intensiva, lottando vanamente contro la morte. Visto Russo a terra, è stata avvertita la struttura sanitaria che affiancava Spartan Cesenatico e il responsabile medico della manifestazione ha immediatamente sollecitato l'intervento di una delle unità mobili di servizio della Croce Rossa posizionata proprio li vicino, dentro il Parco di Levante, ad un passo dal punto dell'accaduto e medici e paramedici hanno subito operato con il defibrifiatore. La comunità di Spartan si stringe alla famiglia Russo'.