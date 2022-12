Malore improvviso, muore a 61 anni marito di Ambra Orfei: Riviera in lutto

Gabriele Piemonti, storico gestore del Bikini di Cattolica, è morto il giorno di Santo Stefano in ospedale a Milano

Riviera romagnola in lutto per l'improvvisa scomparsa a causa di un malore di Gabriele Piemonti, storico gestore del Bikini di Cattolica, fondatore del Prince di Riccione e marito di Ambra Orfei. L'imprenditore 61enne è morto il giorno di Santo Stefano in ospedale a Milano dove era stato ricoverato in seguito al malore.



'Questa mattina ho appreso la triste notizia della scomparsa improvvisa di Gabriele Piemonti, un imprenditore che è stato un vero innovatore in ambito turistico - scrive il sindaco di Cattolica Franca Foronchi -. Conoscevo Gabriele ed Ambra per la loro attività imprenditoriale e la loro indiscussa capacità professionale, e li ho sempre considerati amici, persone con le quali ti trovi bene. Avevano scelto Gradara come luogo del loro matrimonio, quando ne ero sindaca e tutte le volte che andavo al Malindi mi stupivano sempre per la gentilezza, il sorriso e la disponibilità d’animo, l’affabilità con cui ti accoglievano. Porgo le più sentite condoglianze ad Ambra, a Ginevra e alla sua famiglia. La comunità di Cattolica si stringe a voi con un grande e forte abbraccio'.





