Malore improvviso, muore mamma di 39 anni

Tragedia a San Benedetto del Tronto. Una una mamma di 39 anni, Lucia Piccioli è morta, stroncata da un malore improvviso. Ieri sera la donna ha accusato un malessere mentre si trovava in casa, il marito, comprendendo la gravità della situazione, ha chiamato il 118, ma nonostante il tempestivo arrivo dei sanitari la donna non si è più ripresa.



Lucia Piccioli lascia la figlia, il marito, i genitori e la sorella. I funerali saranno celebrati domattina alle 11 nella Chiesa di San Pio.

