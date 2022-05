Carpi, rapinano con una bottiglia rotta uno studente: arrestati due 20enni

I due sono stati fermati in centro poco dopo che, presso il piazzale delle Piscine, avevano minacciato un giovane studente con un collo di bottiglia e si erano impossessati della sua collanina d’oro.Le perquisizioni effettuate dai militari presso le abitazioni hanno portato al ritrovamento di 36 grammi di hashish, 3 grammi di marijuana oltre alla collanina sottratta al giovane, che è stata restituita al proprietario. I due arrestati ora sono in carcere a Modena.

